Barista porta caffè a poliziotti: vigili lo multano/ Sanzione da 400 euro perché... (Di giovedì 7 maggio 2020) Barista multato a Torino per avere consegnato il caffè a due poliziotti in servizio presso il Monte dei Pegni: ecco la motivazione alla base della Sanzione Leggi su ilsussidiario Barista porta il caffè ai poliziotti al Banco dei Pegni : multa di 400 euro (Di giovedì 7 maggio 2020)multato a Torino per avere consegnato il caffè a duein servizio presso il Monte dei Pegni: ecco la motivazione alla base della

matteosalvinimi : #Salvini: 'Torino, barista porta caffè ai poliziotti al banco dei pegni: multato dai vigili'. Notizia surreale, l'h… - LegaSalvini : TORINO, BARISTA PORTA CAFFÈ AI POLIZIOTTI DI GUARDIA ALLA CODA AL BANCO DEI PEGNI: MULTATO DAI VIGILI - LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL BARISTA PORTA IL CAFFÈ AI POLIZIOTTI IN SERVIZIO: MULTATO DAI VIGILI URBANI - zf_fabio : RT @luigivanti: Torino. Un barista porta il caffè ai poliziotti di guardia alla fila della gente in coda per il banco dei pegni: multato. V… - NonnaMaria15 : RT @luigivanti: Torino. Un barista porta il caffè ai poliziotti di guardia alla fila della gente in coda per il banco dei pegni: multato. V… -