Bar, ristoranti e centri estetici: possibile una riapertura anticipata? (Di giovedì 7 maggio 2020) Per bar e ristoranti, centri estetici e parrucchieri potrebbe esserci una riapertura anticipata qualora vengano approvati piani per garantire la sicurezza A Bar e ristoranti in questa fase 2 è consentita solo l’attività di asporto, vige quindi l’obbligo per il cliente di consumare quanto acquistato a casa . Ma sono molte le attività che non hanno avuto la possibilità di ripartire, come ad esempio centri estetici e parrucchieri. . centri estetici e parrucchieri dovranno aspettare ancora 24 giorni prima di riaprire. Quest’attesa ha suscitato molta preoccupazione, già acuita dal sentore di un’irreversibile crisi economica. C’è infatti chi spinge per una riapertura anticipata. Questa spinta si è fatta sentire soprattutto al sud dove il numero di contagi è piuttosto basso comparato a quello delle ... Leggi su zon LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : riapertura anticipata per bar - ristoranti e parrucchieri?

