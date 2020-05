Banksy omaggia medici e infermieri | i nuovi supereroi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020)rende omaggio aie agliin prima linea contro il coronavirus con una nuova opera. L’ultimo lavoro del celebre e misterioso street artist è esposto al General Hospital di Southampton. Si chiama “Game Changer” e raffigura un bimbo che lascia nel cesto dei giocattoli Batman e l’Uomo Ragno, preferendo un nuovo supereroe: un’infermiera con il grembiule della Croce Rossa, la mascherina sul volto ed un mantello che insieme al braccio alzato la fanno sembrare Superman. “Grazie per tutto quello che fate. Spero illumini un po’ il posto, sebbene sia solo in bianco e nero”, è il messaggio lasciato dall’artista in ospedale. L’unica nota di colore, è la croce rossa sul petto dell’infermiera. Il quadro resterà esposto in ospedale fino all’autunno e poi sarà ...