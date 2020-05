Banksy | la nuova opera celebra gli medici e infermieri come supereroi

(Di giovedì 7 maggio 2020) Si conosce per la sua arte di strada comica e sovversiva, maha lavorato durante il lockdown per produrre un’che rende omaggio aglitori sanitari. L’artista sfuggente ha creato un pezzo chiamato Game Changer che è stato esposto, ben incorniciato, in un corridoio dell’ospedale di Southampton. L’opea mostra un ragazzo vestito con salopette che gioca con un’infermiera giocattolo da supereroe, con figure di Batman e Spider-Man scartate in un bidone. L’infermiera, che indossa una mascherina e un grembiule bianco con una croce rossa, ha il braccio alzatose stesse volando, con un mantello svolazzante dietro di lei. Ecco ladi: l’infermiera è super eroina al posto di Batman e Spidermanha lasciato un biglietto per gli impiegati dell’ospedale, dicendo: “Grazie per tutto quello ...

(PRIMAPRESS) - SOUTHAMPTON (Usa) - Un'opera dello street artist Banksy ricompare per le strade questa volta per rende omaggio ai medici e agli infermieri in prima linea contro il coronavirus. Il nuovo ...