Bankitalia | frenano contratti a termine | rischio calo occupazione al Sud

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Sud, storicamente in affanno, rischia di pagare un prezzo altissimo sul fronte dell’, specie nei prossimi mesi. Lo anticipa la Banca d’Italia nell’articolo “La crisi Covid e il mercato del lavoro: alcune conferme, alcune specificità regionali, alcune ipotesi”. Si legge nell’analisi: “ci sembra ragionevole ritenere che nelle regioni del Mezzogiorno potrebbero manifestarsi significativi cali dell’, soprattutto nei prossimi mesi”. Questa la spiegazione: “L’incidenza ditemporanei stagionali è, infatti, elevata nelle regioni meridionali, soprattutto nel periodo estivo (intorno al 10% in Campania e Sicilia, il 22% in Sardegna). A questo si aggiunge il fatto che nel Mezzogiorno il peso delle attivazioni temporanee complessive supera il 70 per cento in tutte ...