CarloStagnaro : Cara @paola_demicheli, tra #faq e #ordinanze capisco che posso uscire a piedi (se corro), in bici, in auto, col mon… - AdamDee_On : @auto_moto_pl @BrzezekTomasz Sznyt Giorgetto Giugiaro - fisco24_info : Auto, moto, bici, monopattini: ecco le vere regole per gli spostamenti nella Fase 2: Obbligo di mascherina, distanz… - Mamox__ : Ma se uno esce in moto invece che in auto, deve compilare la motocertificazione invece dell'autocertificazione?… - MaurizioMurgia : Spesso si è notato che le forze dell'ordine, tra cui la polizia Municipale, si muove nelle città - anche nelle gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto moto Auto, moto, bici, monopattini: ecco le vere regole per gli spostamenti nella Fase 2 Il Sole 24 ORE Auto e moto sì, barche e fuoribordo no: il Governo rimedia all’errore, via libera ai negozi di nautica

ROMA - La fine del lockdown e l’avvio della Fase 2 ha provocato, com’è noto, discriminazioni tra diverse categorie di operatori. Non sono mancate proteste più o meno chiassose e flash mob in piazza; m ...

Auto, moto, bici, monopattini: ecco le vere regole per gli spostamenti nella Fase 2

È vero che ora si deve portare la mascherina anche in auto, in moto o in bici? E che si può avere come passeggero solo un convivente? Monopattini e bici elettrici sono davvero il mezzo per superare tu ...

ROMA - La fine del lockdown e l’avvio della Fase 2 ha provocato, com’è noto, discriminazioni tra diverse categorie di operatori. Non sono mancate proteste più o meno chiassose e flash mob in piazza; m ...È vero che ora si deve portare la mascherina anche in auto, in moto o in bici? E che si può avere come passeggero solo un convivente? Monopattini e bici elettrici sono davvero il mezzo per superare tu ...