Attività all’aperto dal 18 maggio | centri estivi e asili da giugno | pronto il piano per

rtl1025 : ?? Da domani in #Calabria sarà 'consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agri… - matteosalvinimi : #Salvini: Alcune attività anche in Regione Lombardia intelligentemente riaprono: i mercati ambulanti all'aperto di… - GabriGiammanco : Ripartire è indispensabile ma lo è altrettanto farlo in sicurezza. E’ necessario il distanziamento sociale e all’ap… - Tluigi15 : RT @IlariaBifarini: Avviso importante non solo per i runner ma per tutti quelli che fanno attività motoria all'aperto. Attenti alle #masche… - LuceverdeMilano : ??#Coronavirus ?Fase 2: le nuove faq del Governo disponibili on line? Dal #4maggio ??Il Governo chiarisce import… -

Ultime Notizie dalla rete : Attività all’aperto Via libera a sport individuali all'aperto in tutta la regione ea quelli acquatici ChiamamiCittà