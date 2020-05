Atlantia | Goldman Sachs alza il target price

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia Goldman

Il Messaggero

(Teleborsa) - Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su Atlantia portandolo da 18,90 a 21,30 euro, mantenendo la raccomandazione "buy".Un data room virtuale. E’ quello che ha in corso il fondo infrastrutturale F2i su Aspi-Autostrade per l’Italia. In epoca di coronavirus il gruppo da Renato Ravanelli sta procedendo a un’analisi del do ...