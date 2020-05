(Di giovedì 7 maggio 2020)Paulo Dybala, anche Marco, portiere dell’, è risultatoalper il Coronavirus: lo ha annunciato il club nerazzurro con un comunicato sul proprio sito. “B.C. informa che il calciatore Marco, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultatoal Covid-19. Il calciatore, come da protocollo … L'articoloalpotràgliè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

_SiGonfiaLaRete : ??#Sportielli guarito, #Atalanta: 'Negativo a due tamponi in 48 ore' - news24_napoli : UFFICIALE – Atalanta, Sportiello guarito dal Covid: il comunicato #Napoli - corona_tweet : RT @TuttoIlMercato: #Atalanta, #Sportiello è risultato negativo a due tamponi effettuati nelle ultime 48 ore. Il portiere effettuerà nei pr… - TuttoIlMercato : #Atalanta, #Sportiello è risultato negativo a due tamponi effettuati nelle ultime 48 ore. Il portiere effettuerà ne… - sportli26181512 : #Notizie #Atalanta Atalanta, Sportiello negativo al tampone: dopo i test potrà riprendere gli allenamenti: Dopo Pau… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sportiello

Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per ...CORONAVIRUS ATALANTA SPORTIELLO TAMPONI / Termina l'incubo Coronavirus di Marco Sportiello, estremo difensore dell'Atalanta, non più positivo al Covid-19. A comunicare la buona notizia lo stesso club ...