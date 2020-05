Atalanta, buone notizie: finalmente Sportiello è negativo (Di giovedì 7 maggio 2020) La sua positività era stata comunicata a fine marzo e, dopo un mese e tre tamponi, non era ancora guarito. Ma adesso è arrivata finalmente la buona notizia: il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello è risultato negativo al Coronavirus. Questo l’esito dei due tamponi effettuati nelle ultime 48 ore. Lo comunica la società bergamasca con una breve nota sul suo sito ufficiale. “Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale”.L'articolo Atalanta, buone notizie: finalmente Sportiello è ... Leggi su calcioweb.eu Atalanta - buone notizie. Se non si riprende in Champions anche la prossima stagione (Di giovedì 7 maggio 2020) La sua positività era stata comunicata a fine marzo e, dopo un mese e tre tamponi, non era ancora guarito. Ma adesso è arrivatala buona notizia: il portiere dell’Marcoè risultatoal Coronavirus. Questo l’esito dei due tamponi effettuati nelle ultime 48 ore. Lo comunica la società bergamasca con una breve nota sul suo sito ufficiale. “B.C. informa che il calciatore Marco, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultatoal Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale”.L'articoloè ...

