Ashley Benson: finisce la storia d’amore con Cara Delevingne (Di giovedì 7 maggio 2020) La supermodella britannica e l’attrice Ashley Benson erano fidanzate da due anni Ashley Benson e Cara Delevingne si sono lasciate. La rottura risale agli inizi del mese di aprile. E’ stata la rivista statunitense People ha confermare l’indiscrezione secondo cui la relazione tra le due sia ormai finita. Secondo il settimanale la veridicità della notizia è stata verificata da fonti vicine alla coppia. Le due donne erano state avvistate insieme recentemente minute di mascherine a fare la spesa in un supermercato. Ancor prima avevano festeggiato il loro San Valentino mostrando su Instagram una foto in cui si scambiavano un bacio. Amici e persone a loro care hanno però confermato il loro “breakup“. La coppia nelle ultime settimane aveva infatti smesso di pubblicare scatti insieme sui social media. Cara avrebbe addirittura cominciato a ... Leggi su zon Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate : “Non hanno retto la quarantena insieme”

Cara Delevingne e Ashley Benson - è addio (dopo due anni d’amore)

