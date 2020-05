Armanini Onefootball | «In Germania si ha rispetto delle istituzioni In Italia…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il caporedattore di, Giovanni, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: le sue parole Giovanni, caporedattore di, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. L’esperto di calcio estero ha sottolineato le differenze sulla ripresa del calcio ine in Italia. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE Come ti sei spiegato il fatto che in Bundesliga si sia arrivati ad un accordo per la ripresa in tempi rapidi mentre la Serie A è infervorata da polemiche e litigi? «Ci sono due aspetti: le società e le persone che hanno voce in capitolo inhanno sensoe quindi non parlano a caso in base ai propri interessi come succede in Italia. Inhanno tenuto bassi i toni, trattando e creando prospettive nella opportuna sede. Poi laha reagito come sistema paese con una ...