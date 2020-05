Armanini Onefootball | «Dopo la Bundesliga anche la Serie A è pronta a ripartire»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Giovanni, caporedattore died esperto die Premier League ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Giovanni, penna di grandi testate giornalistiche e attuale caporedattore di, vive a Berlino da parecchi anniun passato nella splendida Mster. Nessuno meglio di lui può fare il punto della situazione sulla ripresa die Premier League, sottolineando le grosse differenze con la situazione italiana. Le sue parole in esclusiva ai nostri microfoni. La Merkel ha ufficialmente dato il via libera alla ripresa della. Tu a inizio pandemia pensavi che il campionato tedesco non ripartisse? Sei sorpreso di questa decisione? «No, non sono sorpreso di questa decisione. Però dobbiamo fare un passo indietro. Io sono fermamente contrario alla chiusura della stagione anzitempo perchè credo che ...