Armanini Onefootball | «Champions ad agosto? La UEFA dovrà fare i conti con le tv»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Giovanni, caporedattore di, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni commentando l’ipotesiadGiovanni, caporedattore di, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni commentando l’ipotesi di giocare laLeague ad. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALELeague ad, ti piace l’idea? «Un grande assente in questa situazione è la regia del. L’assenza dell’Europa del calcio è la stessa che vediamo nell’Europa politica. Siamo davanti ad una realtà ibrida e te lo dice uno che è un europeista convinto. Il loro piano dilaadnon mi convince. Loro hanno delle televisioni che pagano per un certo numero di partite e per un certo tipo di prodotto. Immagino abbiano fatto icon ...