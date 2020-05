Appendino a Sono le Venti (Nove): “Con i buoni spesa ho scoperto una fascia di povertà che prima non raggiungevamo. Il welfare va rivisto” (Di giovedì 7 maggio 2020) “C’è bisogno di liquidità per i commercianti, perché questa crisi durerà ancora a lungo. A Torino, per esempio, abbiamo scoperto grazie ai buoni spesa una fascia di povertà che non raggiungevamo coi tradizionali strumenti”. A dirlo, a Sono le Venti – in onda sul Nove dal lunedì al venerdì dalle 19.53 – la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervistata da Peter Gomez. “Si tratta di un nuovo tipo di povertà che non viene coinvolta dagli attuali strumenti di welfare. Per questo il welfare va profondamente rivisto“, ha aggiunto la prima cittadina del capoluogo piemontese. Appendino ha affrontato anche i temi del reddito di emergenza, della regolarizzazione degli stranieri e del passaggio degli elettori dal M5s alla Lega nelle ultime tornate elettorali. Sono LE Venti, il nuovo programma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) “C’è bisogno di liquidità per i commercianti, perché questa crisi durerà ancora a lungo. A Torino, per esempio, abbiamograzie aiunadi povertà che non raggiungevamo coi tradizionali strumenti”. A dirlo, ale– in onda suldal lunedì al venerdì dalle 19.53 – la sindaca di Torino, Chiara, intervistata da Peter Gomez. “Si tratta di un nuovo tipo di povertà che non viene coinvolta dagli attuali strumenti di welfare. Per questo il welfare va profondamente rivisto“, ha aggiunto la prima cittadina del capoluogo piemontese.ha affrontato anche i temi del reddito di emergenza, della regolarizzazione degli stranieri e del passaggio degli elettori dal M5s alla Lega nelle ultime tornate elettorali.LE, il nuovo programma di ...

c_appendino : Da giovedì a Torino partirà la distribuzione di circa 350mila mascherine in tessuto ai cittadini. Usare correttamen… - c_appendino : Domani anche a Torino inizia la #Fase2. Ho scritto questa lettera ai nostri cittadini. Se volete, prendetevi due… - c_appendino : ?? #Torino: lavori in corso Anche i cantieri di Smat sono operativi, con la necessaria attenzione alle nuove misure… - mariano07725251 : @c_appendino oggi ho visto l'intervista sulla nove nella trasmissione sono le venti sei stata bravissima - ritwittatrice : @c_appendino @regionepiemonte @Alberto_Cirio @GiuseppeConteIT arriva o no l'autorizzazione per pagare la cassa inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino Sono Appendino a Sono le Venti (Nove): “Con i buoni spesa ho scoperto una fascia di povertà che prima non… Il Fatto Quotidiano Appendino a Sono le Venti (Nove): “Con i buoni spesa ho scoperto una fascia di povertà che prima non raggiungevamo. Il welfare va rivisto”

A dirlo, a Sono le Venti – in onda sul Nove dal lunedì al venerdì dalle 19.53 – la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervistata da Peter Gomez. “Si tratta di un nuovo tipo di povertà che non ...

Cirio insiste: «Troppa gente in giro». Appendino: «Normale dopo due mesi»

Troppe persone in giro secondo l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi; aumento fisiologico di presenze dopo la fine del lockdown che ha tenuto i torinesi due mesi in casa. La vede così la sind ...

A dirlo, a Sono le Venti – in onda sul Nove dal lunedì al venerdì dalle 19.53 – la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervistata da Peter Gomez. “Si tratta di un nuovo tipo di povertà che non ...Troppe persone in giro secondo l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi; aumento fisiologico di presenze dopo la fine del lockdown che ha tenuto i torinesi due mesi in casa. La vede così la sind ...