Antisovranista e pro Mes: la sinistra fucsia sulla stessa barricata di Berlusconi (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Sarà, presto o tardi, tempo di bilancio anche per loro. Per le orripilanti sinistre fucsia e arcobaleno, traditrici di Marx e delle istanze della classe lavoratrici, nonché zelanti servitrici del capitale globalista e della sua classe. Le abbiamo viste elogiare Soros il “filantropo” e cantare “bella ciao” contro chi si oppone alla dittatura dei mercati e della Ue. Le abbiamo viste appoggiare appieno, con ebete letizia, il liberismo e il suo neocannibalismo della openness falsamente umanitaria. Le abbiamo viste, ancora, mettere in congedo categorie fondamentali come la lotta all’imperialismo e l’alienazione, la lotta al classismo e la lotta per una società di individualità comunitarie egualmente libere. Hanno ucciso la loro storia, e l’hanno fatto in modo comico: con l’arcobaleno, ludico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Sarà, presto o tardi, tempo di bilancio anche per loro. Per le orripilanti sinistree arcobaleno, traditrici di Marx e delle istanze della classe lavoratrici, nonché zelanti servitrici del capitale globalista e della sua classe. Le abbiamo viste elogiare Soros il “filantropo” e cantare “bella ciao” contro chi si oppone alla dittatura dei mercati e della Ue. Le abbiamo viste appoggiare appieno, con ebete letizia, il liberismo e il suo neocannibalismo della openness falsamente umanitaria. Le abbiamo viste, ancora, mettere in congedo categorie fondamentali come la lotta all’imperialismo e l’alienazione, la lotta al classismo e la lotta per una società di individualità comunitarie egualmente libere. Hanno ucciso la loro storia, e l’hanno fatto in modo comico: con l’arcobaleno, ludico ...

DementedCommie : RT @IlPrimatoN: Il berlusconismo, proprio come l’antiberlusconismo, rivelano qui al massimo grado la propria essenza: traghettatori, rispet… - 75ES15 : RT @IlPrimatoN: Il berlusconismo, proprio come l’antiberlusconismo, rivelano qui al massimo grado la propria essenza: traghettatori, rispet… - DiegoFusaro : RT @IlPrimatoN: Il berlusconismo, proprio come l’antiberlusconismo, rivelano qui al massimo grado la propria essenza: traghettatori, rispet… - corrado_soldato : RT @IlPrimatoN: Il berlusconismo, proprio come l’antiberlusconismo, rivelano qui al massimo grado la propria essenza: traghettatori, rispet… - IlPrimatoN : Il berlusconismo, proprio come l’antiberlusconismo, rivelano qui al massimo grado la propria essenza: traghettatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Antisovranista pro Antisovranista e pro Mes: la sinistra fucsia sulla stessa barricata di Berlusconi Il Primato Nazionale