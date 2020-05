Amore contro Coronavirus | il passaporto degli innamorati

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Emanuela Carucci La proposta del sindaco di Messina al governatore della Calabria per far ricongiungere gliseparati dallo Stretto: l'è una necessità "Il brutto è che senza navigazione non c'è". Lo scrive Gabriel Garcia Marquez nel romanzo "L'ai tempi del colera" nel 1985. Eppure questa frase sembra scritta adesso. Non parleremo, certo, della "navigazione fluviale" sul Rio Magdalena tanto caro al premio Nobel per la letteratura, maamori sullo Stretto di Messina destinati a star lontani a causa del. Tante sono le coppie di fidanzati costretti a non vedersi, lui calabrese e lei siciliana, o il contrario. A separarli ci sono appena dodici chilometri di mare circa, ma sono cittadini di due regioni diverse e non è consentito loro di spostarsi. Secondo l'ultimo decreto del presidente del Consiglio, ...