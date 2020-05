Amici Speciali anticipazioni: due giudici di Tu si que vales nel cast (Di giovedì 7 maggio 2020) Amici Speciali, svelati i nomi dei giudici: Sabrina Ferilli e Gerry Scotti da Tu si que vales I telespettatori italiani, dopo mesi di palinsesti televisivi vuoti e repliche, finalmente potranno vedere una novità su Canale 5. Si tratta di Amici Speciali, il nuovo format ispirato all’originale che vedrà in gara gli ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi più due ragazzi esterni al programma: Michele Bravi e Random. Fino ad oggi si sono susseguite molte voci su come sarà strutturato il programma, che va in onda per la prima volta. I telespettatori si sono chiesti se ci saranno i gironi, i professori, il televoto e tutto il resto che ha sempre fatto parte di Amici. A queste domande non è stata ancora data risposta ma, finalmente, sono stati svelati i nomi dei quattro giudici: direttamente da Tu si que vales ci saranno Sabrina Ferilli e ... Leggi su lanostratv Amici Speciali - ecco i nomi dei giudici

La giuria di Amici Speciali con l’etoile Eleonora Abbagnato

