Altri 274 morti | oltre 3 mila guariti

(Di giovedì 7 maggio 2020) Sono 89.624 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, stando ai dati giornalieri della Protezione Civile. Un numero anche oggi in calo: - 1.904 rispetto a ieri. Il totale dei casi è di 215.858, un aumento di 1.401. I decessi di oggi sono 274, per un totale di 29.958 morte a causa degli effetti del covid-19. Isalgono di 3.031 unità: complessivamente sono 96.276. Più del 50% del totale dei nuovi contagiati dal coronavirus si trova in Lombardia. Sui 1.401 nuovi contagi, 720 sono in Lombardia. Un dato costante da 3 giorni. Lombardia, con Marche e Valle d’Aosta, sono anche le uniche regioni che non fanno segnare un calo degli attualmente positivi. Le Marche hanno 11 malati in più, la Valle d’Aosta 3 e la Lombardia 262. Tutte le altre regioni del nord sono invece in calo. Nella Regione si regista inquasi il 50% delle vittime ...