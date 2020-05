Alitalia: almeno tre miliardi per la Newco. Possibile la “partecipazione” di Invitalia (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – La Newco Alitalia (o le Newco, che sarebbero due) potrà contare su un capitale non inferiore a 3 miliardi di euro. Lo ha assicurato il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso del Question Time al Senato di questa mattina, sottolineando che l’operazione non va considerata di salvataggio ma di rilancio della compagnia aerea, i cui livelli occupazionali saranno massimamente tutelati. Per la flotta, da impiegare puntando sul lungo raggio e sul cargo (settore che l’emergenza coronavirus ha amplificato particolarmente), c’è l’intenzione di acquisire nuovi aeromobili che il mercato rende disponibili in questa fase con maggiori vantaggi economici. C’è, poi, la questione delle strategie che presiedono alle alleanze sulle rotte atlantiche, che Patuanelli affida al nuovo management. E a tale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – La(o le, che sarebbero due) potrà contare su un capitale non inferiore a 3di euro. Lo ha assicurato il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso del Question Time al Senato di questa mattina, sottolineando che l’operazione non va considerata di salvataggio ma di rilancio della compagnia aerea, i cui livelli occupazionali saranno massimamente tutelati. Per la flotta, da impiegare puntando sul lungo raggio e sul cargo (settore che l’emergenza coronavirus ha amplificato particolarmente), c’è l’intenzione di acquisire nuovi aeromobili che il mercato rende disponibili in questa fase con maggiori vantaggi economici. C’è, poi, la questione delle strategie che presiedono alle alleanze sulle rotte atlantiche, che Patuanelli affida al nuovo management. E a tale ...

