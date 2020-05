Alfa Romeo ha presentato le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio (Di giovedì 7 maggio 2020) A motore spento, Alfa Romeo ha presentato online le nuove model year 2020 di Giulia e Stelvio Quadrifoglio. I due modelli più prestazionali del Biscione mantengono inalterato il powertrain da supercar. A evolvere sono soprattutto tecnologia, connettività e sicurezza. La guida autonoma di livello 2 Per chi ama correre in pista, Giulia e Stelvio Quadrifoglio hanno la modalità Race: sovralimentazione, controlli off (in parte) e suono degli scarichi amplificato. Ma per la quotidianità (a cui nessuno scappa) gli ingegneri del Biscione hanno introdotto i nuovi sistemi di guida autonoma di livello 2. Grazie a loro, il guidatore può lasciare alla vettura il controllo di accelerazione, freno e sterzo. Sviluppati in collaborazione con Bosch, intervengono soltanto per garantire la sicurezza e aumentare il comfort nel traffico o nei viaggi più lunghi ... Leggi su wired Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio - non solo prestazioni. Il restyling punta sull’infotainment – FOTO

Alfa Romeo Giulia e Stelvio - Tutte le novità delle Quadrifoglio - VIDEO

Per il 110°anniversario, oltre a un leggero re-looking, Alfa Romeo regala ai suoi modelli più sportivi i sistemi di guida autonoma di livello 2 A motore spento, Alfa Romeo ha presentato online le nuov ...

L'Alfa Romeo aggiorna le Giulia e Stelvio Quadrifoglio con il Model Year 2020, che segue di pochi mesi l'annuncio dell'arrivo delle esclusive Giulia GTA e GTAm. Le varianti ad alte prestazioni sono st ...

