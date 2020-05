Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, non solo prestazioni. Il restyling punta sull’infotainment – FOTO (Di giovedì 7 maggio 2020) Se è vero che Alfa Romeo vuole essere sinonimo di “meccanica delle emozioni”, è anche vero che l’ultimo aggiornamento di Giulia e Stelvio Quadrifoglio ha molto più a che fare con la razionalità che con la passionalità. Il che non è altro che un bene, visto che il rinnovamento porta in dote un impianto infotelematico di ultima generazione e un avanzato sistema di guida autonoma di livello 2. Del resto, la meccanica era già perfetta (ed emozionante) così come era già, forte dei 510 Cv di potenza massima erogati dal propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo, accoppiato al cambio automatico a 8 marce e, nel caso della Stelvio (che ha nuovi cerchi da 21”), alle quattro ruote motrici. Il maquillage interessa il design della consolle centrale – dove è presente un vano portaoggetti più capiente ... Leggi su ilfattoquotidiano Alfa Romeo Giulia e Stelvio - Tutte le novità delle Quadrifoglio - VIDEO

Alfa Romeo ha presentato le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio

