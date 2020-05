Alessandro Borghese | 4 ristoranti su Sky | le anticipazioni della terza puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 maggio 2020), 4su Sky: leQuesta sera, giovedì 7 maggio 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4di. Questa volta l’amato chef farà tappa a Roma, nella Città Eterna, dove andrà alla ricerca di una tipologia di ristorante molto alla moda negli ultimi tempi: l’home restaurant. In sostanza, persone appassionate di cucina e ristorazione decidono di aprire le portepropria casa per ospitare clienti e far gustare delle ricettetradizione (e non solo). Ma qual è il miglior home restaurantCapitale? Lo scopriremo questa sera a 4: vediamo quali sono ledi questa, in onda giovedì 7 maggio. 4, quante puntate sono, 4: le...