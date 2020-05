Ah no? Ah no? Ah no? Mario Giordano | mitragliata in diretta a Toninelli Grillino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) "Ah no? Ah no? Ah no?".non crede alle proprie orecchie, in studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. In collegamento, ilDaniloha appena pronunciato queste parole: "Non possiamo dire che il governo stia fermo e non è corretto dire che non sti arrivando nulla ai cittadini". Il conduttore di Fuori dal coro strabuzza gli occhi. "Non devo convincere lei...", replica. "Non me, deve convincere chi è a casa!", si scalda, Quando l'ex ministro dei Trasporti inizia a parlare dei fondi per la cassaintegrazione, il giornalista fa un salto sulla sedia: ", lo sa che non è arrivato ancora un soldo vero?". Ma per il 5 Stelle la colpa è ovviamente delle regioni guidate del centrodestra, Lombardia, Sardegna e Sicilia.