«After Life», confermata la terza stagione (Di giovedì 7 maggio 2020) Gioia e gaudio, a Tambury e dintorni: After Life avrà una terza stagione. A dare l'annuncio, assolutamente ufficiale anche per Netflix, è stato Ricky Gervais, il deus ex machina della serie che, anche con la seconda stagione (disponibile dal 24 aprile sulla piattaforma streaming), ha riconfermato il suo valore. Qual è il segreto di After Life? Probabilmente la sua capacità di fare piangere (di commozione) e ridere nello stesso tempo, grazie appunto al talento di Gervais, che ha confezionato una storia agrodolce che ancora non ha esaurito il suo fascino, anzi: più la guardi – e il fatto che ogni stagione sia composta da sei episodi della durata di 30 minuti ne favorisce il binge watching – e più ne vuoi vedere, nonostante ogni volta la conclusione è tale da lasciare la storia aperta per eventuali sequel o, al contrario, ... Leggi su gqitalia «After Life 3» : Netflix dice sì

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix rinnova After Life

After Life 3 si farà - Netflix dà l’ok al rinnovo e blinda Ricky Gervais (Di giovedì 7 maggio 2020) Gioia e gaudio, a Tambury e dintorni:avrà una. A dare l'annuncio, assolutamente ufficiale anche per Netflix, è stato Ricky Gervais, il deus ex machina della serie che, anche con la seconda(disponibile dal 24 aprile sulla piattaforma streaming), ha riconfermato il suo valore. Qual è il segreto di? Probabilmente la sua capacità di fare piangere (di commozione) e ridere nello stesso tempo, grazie appunto al talento di Gervais, che ha confezionato una storia agrodolce che ancora non ha esaurito il suo fascino, anzi: più la guardi – e il fatto che ognisia composta da sei episodi della durata di 30 minuti ne favorisce il binge watching – e più ne vuoi vedere, nonostante ogni volta la conclusione è tale da lasciare la storia aperta per eventuali sequel o, al contrario, ...

GuidaLor : RT @Ifatticapitali: Visti dallo psicologo: After Life, disponibile su Netflix. #7maggio #AfterLife #Netflix #coronavirus #Gervais #serietv… - Ifatticapitali : Visti dallo psicologo: After Life, disponibile su Netflix. #7maggio #AfterLife #Netflix #coronavirus #Gervais… - MdCervello : Su Netflix la seconda stagione di After Life! ?? - MegaNerd__ : #Netflix conferma il rinnovo per una terza stagione #AfterLife, la serie scritta, diretta ed interpretata da… - Inprimeit : «After Life 3»: Netflix dice sì -