After Life 3 si farà, Netflix dà l’ok al rinnovo e blinda Ricky Gervais (Di giovedì 7 maggio 2020) Ad appena due settimane dal debutto della seconda stagione, Netflix è già pronta a scommettere su After Life 3. La dramedy di e con Ricky Gervais continuerà dunque a indagare la vita di Tony, giornalista in una redazione locale alle prese con il devastante dolore per la morte della moglie. Abbandonata qualsiasi speranza di trovar senso all'esistenza, Tony decide di riversare la propria sofferenza sul resto del mondo, colpendo chiunque lo circondi con un disarmante cinismo. È solo nella seconda stagione che l'uomo realizza di dover fare i conti con una vita ben più sfaccettata di quanto avesse immaginato, e decide quindi di concedersi una chance e tornare a puntare sull'uomo che in fondo è sempre stato. In fin dei conti sono le più banali interazioni del quotidiano a salvarti: riempiono di varietà la vita, ti impediscono di ... Leggi su optimagazine After Life rinnovata per una terza stagione - Ricky Gervais stringe un nuovo accordo con Netflix

After life : nella seconda stagione Ricky Gervais insegna ad accettare la felicità

