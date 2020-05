Adele, dieta Sirt: come funziona la dieta che ha trasformato la cantante (Di giovedì 7 maggio 2020) La dieta Sirt è il regime alimentare che Adele ha usato in questi mesi per perdere peso. Ma in cosa consiste e quali sono gli alimenti da mangiare? Adele (fonte Instagram @Adele)La trasformazione di Adele non è passata inosservata. A quanto pare la cantante con il nuovo regime alimentare seguito ha perso più di 30 chili. Il nome della dieta in questione è Sirt e si può facilmente reperire leggendo un libro scritto da sue nutrizionisti Aidan Goggins e Glenn Matten. I due hanno lavorato nelle migliori cliniche sia di Irlanda sia della Gran Bretagna e grazie al successo del dimagrimento di Adele hanno ottenuto una fama internazionale. Ma c’è da dire che l’artista non è la prima a fare uso di questa dieta. Anche la sorella di Kate Middleton, Pippa Middleton, l’ha utilizzata per perdere peso velocemente. Ma ... Leggi su chenews Adele - ma come hai fatto? La dieta che le ha fatto perdere 30 chili

Adele dimezzata. Foto e dieta diventano un caso

Ultime Notizie dalla rete : Adele dieta Sirtfood Diet: la dieta che ha fatto dimagrire Adele Ok Salute e Benessere Adele irriconoscibile: la cantante è dimagrita 30 chili con la dieta Sirt. La foto su Instagram

Adele torna a far parlare di se. E lo fa con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram - dove ha 33 milioni di followers - in cui si vede in perfetta forma fisica. La cantante londinese è dima ...

