Accordo trovato tra governo e farmacisti per le mascherine a 50 centesimi

(Di giovedì 7 maggio 2020) In questi giorni si sono moltiplicate le fotografie di farmacie che esponevano cartelli con su scritto: «Non disponibilia 50, chiedere spiegazioni al». E soltanto alcune catene della grande distribuzione erano riuscite a portare il prezzo dei dispositivi sanitari sulla soglia obbligatoria indicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando ha annunciato il nuovo dpcm il 26 aprile scorso. Ora è stato raggiunto l’dal commissario straordinario Domenico Arcuri, che è riuscito a siglare un’intesa per una fornitura da 10 milioni di pezzi con le associazioni di categoria delle farmacie. LEGGI ANCHE > La bufala dellecon la valvola che fanno aumentare i contagi, raggiunta l’intesa su 10 milioni di pezzi Domenico Arcuri, Federfarma e l’Associazione ...

L’attuale stato di emergenza sanitaria, come previsto, ha portato con sé correlate problematiche di natura economica. Ed invero, la mancanza di liquidità se in alcuni ha causato lievi disagi, in altri ...Un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie, che saranno vendute al pubblico a 50 centesimi più iva. È l’intesa che, a quanto si apprende, sarà siglata nelle prossi ...