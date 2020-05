Accordo fra il Governo e la Cei | dal 18 maggio riprendono le messe

matteosalvinimi : #Salvini: Mi permetta. Se c'è il governo del PD che dice 'Potete tornare a casa in treno' e se c'è il governatore d… - comunica_rp : Accordo fatto fra Telefonica e Liberty Global: jv paritetica, via alla maxi telco - StartComNews : Accordo fatto fra Telefonica e Liberty Global: jv paritetica, via alla maxi telco - an12frnc : RT @codeale: Finalmente c'è l'accordo fra @UCSCEI e #Governo! Dal #18maggio le Sante #Messe saranno celebrate con il Popolo! https://t.co… - CorcianOnline : Tornano le messe in #Chiesa, accordo fra #Governo e vescovi -

Accordo fra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Accordo fra