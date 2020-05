A Chernobyl si muore due volte Come si sopravvive nella “terra di mezzo” dopo gli

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 maggio 2020) Trentaquattro annila catastrofica esplosionecentrale nucleare, un’altra tragedia ha devastato la regione intorno a Chornobyl, in Ucraina. Per tutto lo scorso mese diversi incendi hanno imperversato nelle foreste e nei campi della cosiddetta zona di esclusione, a circa 130 chilometri a Nord di Kiev, sollevando preoccupazioni per i livelli di radioattivitàcapitale. Ma non è stato solo l’ambiente a soffrire. La “terra di mezzo” intorno a Chornobyl, infatti, conta ancora diversi villaggi tutt’altro che disabitati.l’esplosione del reattore 4 nel 1986 e la conseguente contaminazione dell’area circostante, la zona è stata evacuata ma molti abitanti hanno scelto di non rispettare le direttive del governo. Si tratta soprattutto di anziani che hanno fatto ritorno alle loro abitazioni a cui si sono ...