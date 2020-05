5 madri controcorrente delle serie tv in preparazione alla festa della mamma

Leggi su wired

(Di giovedì 7 maggio 2020) Come da tradizione, visto che cade la seconda domenica di maggio, quest’anno lasi celebra il 10/5. È una ricorrenza simbolica, alcuni dicono dal sapore passatista o di mero sfruttamento commerciale, ma è comunque una data importante, che, tra le altre cose, aiuta a testare quanto la percezione culturale e socioeconomicastia evolvendo: non più protettivi angeli del focolare, piuttosto figure complesse a 360 gradi, che sintetizzano un ruolo familiare, sociale, lavorativo e soprattutto personale. Ovviamente, come spesso accade, sono lea regalarci, specie in questi ultimi decenni, oltre ai soliti stereotipi, tanti esempi di mamme rivoluzionarie,, straordinarie nella loro normalità e nel loro realismo. Qui ne celebriamone alcune. 1. Lorelai Gilmore di Unaper ...