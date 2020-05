Zannola | no a collaborazione dell’ultima ora con Raggi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “La Giuntae’ gia’ in campagna elettorale, sta cercando di ricostruirsi un volto nuovo con l’emergenza in corso. Anziche’ adottare provvedimenti incisivi su inclusione sociale e politiche di sostegno efficaci per le fasce piu’ deboli si destreggia tra burocratismi e task force. Il tentativo ormai collaudato nel corso di 4 anni e’ quello dello scaricabarile ad ogni ostacolo. Lo dimostra nei ritardi su bonus affitti ed erogazione dei buoni spesa. Correggere o meglio cancellare i disastri di 4 anni di malgoverno e’ un’impresa difficile, non sara’ qualche toppa di catrame a far dimenticare i crateri di cui e’ ancora costellata la citta’.” “Le aziende capitoline sono in crisi tra possibili licenziamenti e bilanci non approvati. La mancanza di una visione della citta’ non potra’ ...