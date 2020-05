Wonder Woman 1984: ecco Cheetah e Maxwell Lord, i nuovi villain del film (FOTO) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono state diffuse nuove immagini per Wonder Woman 1984 in cui vediamo Diana, alias Gal Gadot, fronteggiare i nuovi villain del film, Cheetah e Maxwell Lord. Grazie a Warner Bros., sono disponibili online nuove FOTO di Wonder Woman 1984, il nuovo film DC con protagonista l'eroina interpretata da Gal Gadot e diretto da Patti Jenkins, in cui vediamo i due nuovi villain: Cheetah, interpretata da Kristen Wiig, e Maxwell Lord, che avrà il volto di Pedro Pascal. I fan dell'universo DC erano già ben informati sul fatto che Kristen Wiig sarà Cheetah in Wonder Woman 1984, ma i contenuti condivisi fino ad oggi non avevano mai confermato il suo scontro faccia a faccia con l'eroica Wonder Woman, come invece dimostrano le nuove immagini rilasciate dallo studio. ... Leggi su movieplayer Wonder Woman - Patty Jenkins conferma i piani per un terzo film e uno spin-off sulle Amazzoni

Wonder Woman 1984 e Tenet non usciranno in streaming - parola di Warner Bros.

Wonder Woman 1984 : svelato il rating del film con Gal Gadot (Di mercoledì 6 maggio 2020) Sono state diffuse nuove immagini perin cui vediamo Diana, alias Gal Gadot, fronteggiare idel. Grazie a Warner Bros., sono disponibili online nuovedi, il nuovoDC con protagonista l'eroina interpretata da Gal Gadot e diretto da Patti Jenkins, in cui vediamo i due, interpretata da Kristen Wiig, e, che avrà il volto di Pedro Pascal. I fan dell'universo DC erano già ben informati sul fatto che Kristen Wiig saràin, ma i contenuti condivisi fino ad oggi non avevano mai confermato il suo scontro faccia a faccia con l'eroica, come invece dimostrano le nuove immagini rilasciate dallo studio. ...

IlariaLegittimo : #WonderWoman1984: novità sull’atteso sequel targato #DCComics con protagonista #GalGadot ????… - MangaForevernet : ? Patty Jenkis (Wonder Woman) rivela cosa hanno i film DC in più di quelli Marvel ? ? - AlessioChetto : Ho deciso di vedere Wonder Woman , appena 1 minuti di film e la prima cosa che mi è venuta in mente è Snu snu ?? - adrianobusolin : RT @Massimi47715989: @Federica989111 Eccole qua le due pazze Wonder Woman e Catwoman una che non capisce un cazzodi sicurezza nazionale di… - badtasteit : #DCComics: Daniel Warren Johnson sui temi e lo stile di #WonderWoman: Dead Earth -