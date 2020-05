Vieni da me, Samanta Togni: ‘Un figlio con mio marito? Direi di no’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Mio figlio è maggiorenne, i suoi hanno 16, 14, 12, a questo punto Direi no, anche basta“. Samanta Togni, ballerina professionista di Ballando con le stelle, si è sposata il 15 febbraio con il chirurgo plastico Mario Russo. I due sono poi partiti per il viaggio di nozze in Lapponia dove hanno potuto ammirare per ben 3 volte l’aurora boreale. Luna di miele conclusasi giusto in tempo prima del lock down. Martedì 5 maggio si sono collegati in videochiamata con Caterina Balivo per raccontare agli spettatori di Vieni da me come procede la quarantena e mostrare foto e video della cerimonia e delle vacanze. Simon & the Stars, in studio, commenta il loro affiatamento durante il viaggio di nozze e Caterina Balivo coglie la palla al balzo per parlare di figli, i due infatti hanno già 4 figli, da precedenti relazioni, e chiede cosa le stelle ... Leggi su tvzap.kataweb Samanta Togni a Vieni da me ammette : “Un altro figlio? Mai dire mai”

Caterina Balivo - Samanta Togni si confessa su Mario Russo a Vieni da Me

