Vieni da Me, Povia ci è cascato di nuovo: «Pulisco casa, sono un gay mancato». Balivo lo silura: «Hai detto un’altra cretinata» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Povia e Caterina Balivo - Vieni da Me Povia, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, si è lasciato nuovamente andare ad un’affermazione infelice nei confronti degli omosessuali. Intento a pulire casa, con tanto di spray e strofinaccio, ha definito così la sua ‘fissazione’ per le faccende domestiche: “Sì lo so, sono un gay mancato“. Come a dire che se sei maschio e sbrighi le faccende domestiche devi per forza essere omosessuale. Un’uscita che fa stizzire la Balivo, che in un primo momento non aveva colto la battutaccia (ed è stata ‘richiamata’ da un autore della trasmissione): “Hai detto un’altra cretinata (…) Cretinata diciamo che è la parola più televisiva che si possa dire. Se fossi a casa ti direi tutt’altro”. Il cantautore milanese cerca così di ... Leggi su davidemaggio Minacce a Giuseppe Povia durante l’ospitata a Vieni da Me

