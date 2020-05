Vieni da me, Povia: "Amo le pulizie, sono un gay mancato" Balivo furiosa (VIDEO) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Povia torna a far parlare di sè e non per questioni professionali, bensì per un'uscita che ha mandato su tutte le ire Caterina Balivo. Accade a Vieni da me oggi, mercoledì 6 maggio 2020. La chiacchierata è concentrata sulla vita da quarantena del cantante "Ora è un periodo in cui non si guadagna una lira" e sulle manie di pulizia del cantante.Tutto procede nella tranquillità assoluta quando improvvisamente Povia la spara grossa: "Amo le pulizie, io sono fissato. sono un gay mancato", frase che in studio risuona stonata facendo calare il gelo. La prima a farlo capire è la conduttrice che lo richiama dopo un primo momento in cui la frase era stata bypassata (Balivo: "Cosa ha detto?") per difficoltà d'audio: Scusa ma hai detto una cretinata, ed è la parola più televisiva che si possa dire, perché se fossi a casa ... Leggi su blogo Povia a Vieni da Me : “Gay mancato”. Luxuria : “Idea di maschio cavernicolo”

