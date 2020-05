Vieni da me | Nancy Brilli confessa a Caterina Balivo | “Tradita come tutte”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 6 maggio 2020)da me,fa una confessione a: “Sono stata traditatutte” E’ potuto ripartire da due giorni il talk show post-prandiale dida me, con tutti i suoi giochi che coinvolgono gli ospiti e li spingono ad aprirsi. Oggi è toccato acimentarsi con il gioco della lavatrice, perché i panni sporchi,sostiene la, vanno lavati in tv. A un certo punto la conduttrice tira fuori dal cesto una camicia col colletto sporco di rossetto, allora l’attrice prende la palla al balzo e: Sono stata tradita molte volte,tutte. E’ un’illusione pensare di non essere mai stata tradite. Ho avuto due matrimoni, una lunga convivenza, un grande amore e sono stata tradita mille volte. Lanon ha voluto fare nomi, ma ha dichiarato di essere stata tradita almeno per una ...