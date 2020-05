VIDEO – Scarico rifiuti, ecco come avvelenano la Campania (Di mercoledì 6 maggio 2020) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo di Napoli hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti speciali e pericolosi ed errata compilazione registro carico e Scarico un 49enne, titolare di una ditta di costruzioni edili. I particolari sono resi noti dal Comando provinciale dell’Arma: “Utilizzando un autocarro intestato alla società, l’uomo ha permesso che due operai smaltissero illecitamente rifiuti speciali in Afragola cinque rotoli di guaina bituminosa, 18 sacchi di plastica contenenti rifiuti speciali anche pericolosi derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione, cinque grossi cavi per impianti di condizionamento. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere installate lungo la strada, i Carabinieri hanno seguito il percorso del veicolo e ne hanno individuato il titolare. ... Leggi su ladenuncia VIDEO – Igienizzanti : fabbrica clandestina - lavoro nero e scarico in fognatura (Di mercoledì 6 maggio 2020) I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo di Napoli hanno denunciato per smaltimento illecito dispeciali e pericolosi ed errata compilazione registro carico eun 49enne, titolare di una ditta di costruzioni edili. I particolari sono resi noti dal Comando provinciale dell’Arma: “Utilizzando un autocarro intestato alla società, l’uomo ha permesso che due operai smaltissero illecitamentespeciali in Afragola cinque rotoli di guaina bituminosa, 18 sacchi di plastica contenentispeciali anche pericolosi derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione, cinque grossi cavi per impianti di condizionamento. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere installate lungo la strada, i Carabinieri hanno seguito il percorso del veicolo e ne hanno individuato il titolare. ...

ROMA – Dopo poche ore dall’inizio della fase 2, il fiume Sarno in Campania torna ad essere inquinato. La denuncia arriva parte da Maria Teresa Imparato, la presidente di Legambiente Campania. La foto ...

Come convertire e scaricare video online con UniConverter

A distanza di pochi mesi dal nostro primo contatto, abbiamo messo alla prova altre funzionalità di UniConverter di Wondershare, software per Windows e Mac che permette di convertire i file multimedial ...

