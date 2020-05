Vicepres AIC | Nessun calciatore si è rifiutato di fare qualcosa Serve

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nella trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24,; intervenuto ilidente dell’AIC Umberto Calcagno in merito alla ripresa degli allenamenti: "Se non iniziamo a farallenamenti singoli e a scremare un p ...

marinabeccuti : Calcagno (vicepres. AIC): “Dovremo attrezzarci a convivere con il Covid-19. Allo studio un fondo solidaristico per… - Torinogranatait : Calcagno (vicepres. AIC): “Dovremo attrezzarci a convivere con il Covid-19. Allo studio un fondo solidaristico per… - SeEarn : AIC, IL VICEPRES. CALCAGNO: “CALCIO E CONVIVENZA COL VIRUS: QUESTO MI SPAVENTA, SPECIE NELLE REALTÀ PIÙ PICCOLE”… - NCN_it : AIC, IL VICEPRES. CALCAGNO: “CALCIO E CONVIVENZA COL VIRUS: QUESTO MI SPAVENTA, SPECIE NELLE REALTÀ PIÙ PICCOLE”… - sportli26181512 : Calcagno, vicepres. AIC: 'Abbiamo tanti ragazzi e ragazze che vivono di calcio e che non sono dei privilegiati”.: I… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicepres AIC

Nella trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, è intervenuto il vicepresidente dell’AIC Umberto Calcagno in merito alla ripresa degli allenamenti: "Se non iniziamo a far fare allenamenti sin ...