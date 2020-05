Venezuela | Maduro accusa gli Usa di invasione Arrestati due “uomini di Trump”

RassegnaZampa : Caos #Venezuela, attacco dei mercenari contro #Maduro: «Volevano uccidermi» - oknosureddit : Maxi blackout in Venezuela, governo Maduro denuncia sabotaggi - MariangelaErcu3 : RT @grande_luciano: #Venezuela vedo tanti idioti sostenitori della democrazia che si schierano con Maduro per andare contro gli usa, La mam… - luciopicci : Da una parte, Maduro. Dall'altra, una specie di circo. #Venezuela - eastwestEU : In #Venezuela due cittadini statunitensi sono stati arrestati perché accusati di essere coinvolti in un tentativo d… -

Venezuela Maduro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Venezuela Maduro