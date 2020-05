Venezuela | la misteriosa “invasione” contro Maduro

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Poco prima dell’alba di domenica 3 maggio una decina di uomini male armati e scarsamente addestrati sono sbarcati a Macuto, popolosa cittadina costiera nello stato di Vargas, in, con l’obiettivo di lanciare un’offensivail regime di, ma sono stati immediatamente intercettati dalle forze di sicurezzane, con un bilancio finale di due arresti e otto morti tra cui Robert Colina Ibarra “Pantera”, ex ufficiale della Guardia Nazionale Bolivariana poi fuggito in Colombia per guidare il gruppo di militari dissidenti. Nel frattempo a Chuao, altra località costiera a circa 100 chilometri a ovest di Macuto, un altro gruppo di uomini armati veniva bloccato da dei pescatori della zona che li trattenevano fino all’arrivo dell’esercito e della milizia popolare. Tra i catturati figurano anche due contractors statunitensi ...