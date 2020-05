Vanessa Bryant ha trovato una lettera di Kobe Bryant | dentro c’è il disegno di un angelo

CoachAle13 : Vanessa Bryant trova per il compleanno una lettera del marito Kobe. - BasketUniverso : Vanessa Bryant, il regalo di compleanno le arriva da... Kobe - SportandoIT : Vanessa Bryant trova per il compleanno una lettera del marito Kobe - MaddalenaDicec1 : RT @angys__: Ogni volta che Vanessa Bryant pubblica qualcosa inerente a Cobe e/o Gianna il mio cuore si spezza in due ?? - angys__ : Ogni volta che Vanessa Bryant pubblica qualcosa inerente a Cobe e/o Gianna il mio cuore si spezza in due ?? -

Vanessa Bryant Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vanessa Bryant