Vanessa Bryant | che ha trovato una lettera mai aperta di Kobe | «All’amore della mia vita»

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Come in un film, dove l’uomo amato, dopo la morte, si lasci alle spalle ricordi tangibili: una lettera, un libro. La scoperta di Vanessa Bryant sembra ricalcare la storia raccontata in P.S. I Love You, ma, diversamente dal libro poi adattato per il cinema, di finto – purtroppo – ha ben poco. La moglie del cestista americano, scomparso il 26 gennaio 2020 insieme alla figlia Gianna, ha trovato un biglietto mai aperto. «È indirizzata “All’amore della mia vita dal tuo papi”», ha scritto su Instagram la Bryant, pubblicando una piccola parte della busta in carta scura. «Ho aspettato di aprirla fino al giorno del mio compleanno. Mi ha dato modo di avere qualcosa da aspettare con ansia», ha spiegato ancora la donna, che il 5 maggio ha festeggiato il proprio compleanno.