Valentina Ferragni | «Il lavoro dell’influencer ai tempi del Coronavirus»

(Di mercoledì 6 maggio 2020) È una delle crisi più impattanti dal Dopoguerra. Secondo un’accuratissima indagine portata avanti da Ogilvy, il grande network creativo, il 76% delle aziende ha dichiarato che l’impatto negativo sugli affari sarà decisamente importante, con un calo previsto – se va bene – di almeno il 10%. Quello che era valido ieri, non sarà più valido domani. «Le crisi però», è scritto sulla ricerca di Ogilvy, «portano cambiamenti e stimolano innovazioni. In Italia abbiamo fatto passi avanti sulla digitalizzazione più in un mese che in anni: oltre il 50% sta guardando più servizi di streaming, il 45% dedica più tempo ai servizi di messaggistica e quasi il 45% sta dedicando più tempo ai social media. Sono aumentate le interazioni con i follower e si sono affrontati nuovi contenuti». L’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croce Rossa Italiana e tante altre organizzazioni sono atterrate su Tik Tok aprendo canali ufficiali a causa della rapida diffusione del virus. Insomma, se qualcuno avesse pensato che per gli influencer affrontare una realtà difficile potesse metterli in scacco, si dovrà ricredere: tra challenges, raccolte charity e dirette Instagram, se la sono cavata benissimo, aprendo nuove possibilità di visibilità e di business.