Usa, ucciso il professore cinese che studiava il Covid 19. Stava per fare un’importante scoperta (Di mercoledì 6 maggio 2020) Usa, ucciso un professore dell’Università di Pittsburgh, che secondo l’ateneo era sul punto di fare delle “scoperte molto significative” sul Covid-19. Secondo la polizia si tratta di un caso di omicidio-suicidio. Il corpo di Bing Liu, 37 anni, di origini cinesi, giaceva sabato, al momento del ritrovamento, all’interno della sua abitazione con ferite di arma da fuoco alla testa, al busto e agli arti. Il corpo di un secondo uomo – Hao Gu, 46 anni – è stato trovato in un’auto parcheggiata vicino alla scena del crimine. Il mistero del secondo uomo Per la polizia, il secondo uomo sembrerebbe essere deceduto per un colpo di pistola autoinflitto alla testa. Gli investigatori, riporta la Cnn, ritengono che un secondo uomo, trovato morto all’interno della sua auto, abbia ucciso Liu prima di tornare in macchina e ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - è giallo negli Usa : ucciso ricercatore che stava per fare un'”importante scoperta”

Il Coronavirus ha ucciso Matteo De Cosmo uno dei baresi doc più famosi negli Usa - era l’art director della Marvel

