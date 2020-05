Usa-Cina, il virus arma di guerra (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un giorno Mike Pompeo, segretario di Stato Usa, si lancia in una sparata contro la Cina, dicendo di avere «prove enormi» del fatto che il coronavirus è uscito dal laboratorio di Wuhan e che Pechino ha fatto di tutto per nasconderlo, lasciando poi il mondo in balia del virus. E il giorno dopo il ministro della Difesa Guerini (Pd) sente la necessità di ribadire per l’Italia che «il progetto europeo e l’alleanza atlantica restano i nostri pilastri», mentre Raffaele Volpi (Lega), presidente del Copasir (il Comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti), temendo che sia a rischio il rapporto strategico con gli Usa, caldamente invita il Governo a dismettere le ipotesi di partnership con la Cina sul G5. Un caso? Ovvio che no. Perché contemporaneamente a quella contro il coronavirus, si svolge una lotta intorno al coronavirus che ... Leggi su ecodibergamo Coronavirus - Di Maio sulle accuse degli Usa alla Cina : “Non voglio entrare nel merito”

