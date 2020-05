Uomini e Donne, Tina Cipollari: "Giovanna Abate è una vera. Gemma Galgani piange per qualsiasi cosa" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non accenna a placarsi l'ira di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani che, in queste settimane, sembra aver perso letteralmente la testa per Sirius, conosciuto attraverso la scrittura durante la breve versione di 'Uomini e Donne'. L'opinionista del programma di Maria De Filippi, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ci va giù pesante con l'acerrima rivale:Uomini e Donne, Tina Cipollari: "Giovanna Abate è una vera. Gemma Galgani piange per qualsiasi cosa" 06 maggio 2020 12:51. Leggi su blogo Gianni Sperti sbotta a Uomini e donne/ "Non mi puoi mancare di rispetto così!"

Uomini e Donne - L'ex fidanzata di Nicola Vivarelli critica l'interesse verso Gemma

Uomini e Donne : Gemma Galgani e Nicola Vivarelli insieme - la rivelazione della psicologa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non accenna a placarsi l'ira dinei confronti diche, in queste settimane, sembra aver perso letteralmente la testa per Sirius, conosciuto attraverso la scrittura durante la breve versione di ''. L'opinionista del programma di Maria De Filippi, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ci va giù pesante con l'acerrima rivale:: "; unaper qualsiasi cosa" 06 maggio 2020 12:51.

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - Einaudieditore : C’è questa storiella sul decreto in cui si specifica che il guidatore sta al posto dietro al volante. È uno scherzo… - marcobig25 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: Preghiamo per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia risc… - _bobimami : RT @antopinna22: Che meraviglia le donne che, finito un matrimonio, portano al fallimento gli uomini. Ma ANDATE A LAVORARE!!! -