Uomini e Donne: parlano l’agenzia e l’ex fidanzata di Nicola Vivarelli (Sirius). Ecco cosa hanno rivelato (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ha bisogno di troppe presentazioni: Nicola Vivarelli (alias Sirius) è il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. La sua presenza a Uomini e Donne, però, ha già suscitato perplessità (a causa della differenza d’età tra lui e Gemma) e i primi altarini cominciano ad essere scoperti. Nella giornata di ieri, infatti, avevamo riportato la segnalazione di Fanpage.it circa l’iscrizione del giovane Sirius presso un’agenzia di influencer. Il dubbio che si è instillato in tutti noi è lecito: Sirius sta prendendo in giro Gemma? A difendere Sirius, però, oggi ci ha pensato la stessa agenzia di influencer presso la quale il corteggiatore risulta essere iscritto. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, infatti, Fabio Filiziano (titolare dell’agenzia) ha affermato: Sì, lo seguo (Sirius, ndr.) da ... Leggi su trendit Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 maggio : Sirius cade nel tranello di Tina

Anticipazioni Uomini e Donne - Gemma Galgani su Sirius : “Non ho paura”

Uomini e Donne - Gianni Sperti sbotta : “Non mi mancare di rispetto” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ha bisogno di troppe presentazioni:(alias) è il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. La sua presenza a, però, ha già suscitato perplessità (a causa della differenza d’età tra lui e Gemma) e i primi altarini cominciano ad essere scoperti. Nella giornata di ieri, infatti, avevamo riportato la segnalazione di Fanpage.it circa l’iscrizione del giovanepresso un’agenzia di influencer. Il dubbio che si è instillato in tutti noi è lecito:sta prendendo in giro Gemma? A difendere, però, oggi ci ha pensato la stessa agenzia di influencer presso la quale il corteggiatore risulta essere iscritto. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, infatti, Fabio Filiziano (titolare dell’agenzia) ha affermato: Sì, lo seguo (, ndr.) da ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - Einaudieditore : C’è questa storiella sul decreto in cui si specifica che il guidatore sta al posto dietro al volante. È uno scherzo… - Renato47Rm : RT @virginiaraggi: Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'ester… - lotticarlotta : ogni rapporto tra donne bianche e uomini neri viene visto come stupro, anche quando si tratta di matrimonio. E ques… -