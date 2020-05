Uomini e Donne, parla il titolare dell'agenzia di spettacolo di Sirius: "Gli abbiamo chiesto di rimuoverci..." (Di mercoledì 6 maggio 2020) La comparsa di Sirius (Nicola Vivarelli) a Uomini e Donne ha fatto saltare tutti gli schemi del trono over. Non solo fa fa parlare l'intenzione di corteggiare Gemma Galgani da parte di un 26enne ma ora sono pure i suoi retroscena a far discutere. Nel profilo instagram che ha avuto un balzo clamoroso di followers nell'arco di pochi giorni i più attenti hanno notato un evidente modifica nella bio del giovane di Forte di Marmi.Si tratta del nominativo dell'agenzia di spettacolo alla quale è iscritto, la Social art agency. Già, perché improvvisamente il nome dell'agenzia è scomparso dall'elenco dei contatti di Sirius. Il motivo è presto detto su FanPage dal titolare della Social art Agency, Fabio Filiziano: Gliel'abbiamo chiesto noi di modificare la bio quando abbiamo cominciato a ricevere i messaggi di chi sosteneva che ci fosse l'agenzia dietro ... Leggi su blogo Uomini e donne : Sirius è un impostore? Parla la ex

