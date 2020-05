Uomini e Donne, bellissima ex tronista incinta dopo i 40 anni: ecco di chi si tratta. Il suo racconto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rimanere incinte dopo i 40 anni, non è più così raro, ma fa “sempre” notizia. Soprattutto se la futura madre è un’attrice, show-girl ed ex tronista di “Uomini e Donne” come in questo caso. Parliamo della bellissima Giulia Montanarini, che il pubblico del dating-show di Maria De Filippi ha visto in studio nel 2011, per tre mesi, dopodiché lei ha scelto il corteggiatore Alessio Lo Passo, con il quale ha avuto una relazione che però è stata di breve durata. La sorella di Giulia, Claudia, è stata la prima tronista in assoluto. Giulia, dopo due matrimoni falliti, ha finalmente trovato la felicità accanto ad un medico romano, Gianmaria, suo compagno da 5 anni e già (ottimo) padre di un ragazzino di 13 anni e di una di 11. Oggi l’ex tronista ne ha 44 e nel febbraio scorso ha annunciato ... Leggi su pianetadonne.blog Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 maggio : Gianni e Giovanna uniti contro...

Uomini e donne : Sirius è un impostore? Parla la ex

Uomini e Donne - parla il titolare dell'agenzia di spettacolo di Sirius : "Gli abbiamo chiesto di rimuoverci..." (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rimanere incintei 40, non è più così raro, ma fa “sempre” notizia. Soprattutto se la futura madre è un’attrice, show-girl ed exdi “” come in questo caso. Parliamo dellaGiulia Montanarini, che il pubblico del dating-show di Maria De Filippi ha visto in studio nel 2011, per tre mesi,diché lei ha scelto il corteggiatore Alessio Lo Passo, con il quale ha avuto una relazione che però è stata di breve durata. La sorella di Giulia, Claudia, è stata la primain assoluto. Giulia,due matrimoni falliti, ha finalmente trovato la felicità accanto ad un medico romano, Gianmaria, suo compagno da 5e già (ottimo) padre di un ragazzino di 13e di una di 11. Oggi l’exne ha 44 e nel febbraio scorso ha annunciato ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - Einaudieditore : C’è questa storiella sul decreto in cui si specifica che il guidatore sta al posto dietro al volante. È uno scherzo… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: I NAPOLETANI SO CAFONI È COSÌ DICONO AL NORD ITALIA E PURE UCRAINI MOLTI CHE POI TRA ALTRO MOLTE DONNE SPOSANO UOMINI… - SjDHE0xGbeKIRlt : I NAPOLETANI SO CAFONI È COSÌ DICONO AL NORD ITALIA E PURE UCRAINI MOLTI CHE POI TRA ALTRO MOLTE DONNE SPOSANO UOMI… -